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18:04   21 Октября 2019
Весь мир

Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил официальную фаворитку звания консорта и военных титулов за «плохое поведение и нелояльность по отношению к монарху».

67-летний монарх объявил 34-летнюю Сининат Вонгваджирапакди консортом в июле. Двумя месяцами ранее, в мае, он женился на своей четвертой супруге Сутхиде Вачиралонгкорн — она позже присутствовала на летней церемонии назначения официальной фаворитки. Согласно комментариям пресс-службы дворца, фаворитка была «честолюбива» и пыталась «подняться до того же уровня, что и королева», за что и была лишена всех регалий.

«Поведение королевской фаворитки сочли неуважительным», — сообщили в пресс-службе королевского двора, цитирует BBC.

Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

Объявление о лишении Сининат титулов было опубликовано в королевской газете в понедельник. В нем сказано, что она «оказала сопротивление и давление во всех отношениях, чтобы остановить назначение королевы» перед коронацией в мае — именно тогда король женился на Сутхиде, бывшей стюардессе и заместителе начальника королевской охраны. Женщина появлялась с монархом на публике в течении многих лет и стала его четвертой супругой.

Официальная фаворитка короля была генерал-майором тайской армии, опытным пилотом, медсестрой и телохранителем. Сининат Вонгваджирапакди стала первым человеком в стране, которому почти за сотню лет было присвоено звание королевского консорта.

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Автор: Тимофей Булочкин
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