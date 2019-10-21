Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик и бывший участник КВН-команды «Дрим-тим» Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса. Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Актер сообщил, что для него это очень ответственно, а также добавил, что имеет много планов в работе. Кроме того, Сивохо отметил, что рассчитывает на поддержку граждан страны.

Сергею Сивохо 50 лет, он, как и президент Украины Владимир Зеленский, является представителем студии «Квартал 95», которая производит развлекательный контент. В данный момент Сивохо занимает должность креативного продюсера студии. Актер выдвигал свою кандидатуру на должность депутата Верховной рады Украины, но не набрал нужного количества голосов и не смог выиграть выборы.