Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

 Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии

Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

 Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября
Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

 Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей

Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей
Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

 Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии

Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

 Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября
Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

 Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей

Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей
17:40   21 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик и бывший участник КВН-команды «Дрим-тим» Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса. Как сообщается в Facebook, он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Актер сообщил, что для него это очень ответственно, а также добавил, что имеет много планов в работе. Кроме того, Сивохо отметил, что рассчитывает на поддержку граждан страны.

Сергею Сивохо 50 лет, он, как и президент Украины Владимир Зеленский, является представителем студии «Квартал 95», которая производит развлекательный контент. В данный момент Сивохо занимает должность креативного продюсера студии. Актер выдвигал свою кандидатуру на должность депутата Верховной рады Украины, но не набрал нужного количества голосов и не смог выиграть выборы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#донбасс #украина #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...