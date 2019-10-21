Путин включил журналиста Вышинского в состав СПЧ

Экс-главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского глава РФ Владимир Путин включил в состав Совета по правам человека при президенте.

Кроме Вышинского в обновленном составе Совета оказались омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова и глава Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. Напомним, в начале сентября Вышинского в рамках российско-украинского обмена заключенными отправили из Киева в Москву после заведенных в отношении него украинским следствием дел о госизмене и поддержке республик Донбасса.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 21 октября, подписал Указ о внесении изменений в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека», — сказано на официальном сайте СПЧ.

Исключенными из состава СПЧ оказались юрист Михаил Федотов, глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман, доктор юридических наук Илья Шаблинский и глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее сообщалось, что новым главой СПЧ стал бывший ведущий «Первого канала» и советник президента Валерий Фадеев. Он сменил на этом посту Михаила Федотова, освобожденного от должности по достижению 70-летнего возраста.