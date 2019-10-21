Новым главой президентского Совета по правам человека стал Фадеев

Экс-ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев назначен главой президентского Совета по правам человека. Об этом сказано в соответствующем указе президента, опубликованном на официальном сайте СПЧ.

Президентским указом предыдущий глава СПЧ, Михаил Федотов, отправлен в отставку. Новым председателем Совета стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

На прошлой неделе информация о возможных кадровых переменах в составе органа появилась в СМИ, но Фадеев и Федотов отказывались комментировать слухи. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что действующий председатель СПЧ Михаил Федотов может уйти с поста из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность источник называл руководителя ОП Фадеева.

Валерию. Фадееву — 59 лет. С 2016 по 2018 годы был ведущим программы «Время» на Первом канале, но в сентябре покинул телевидение из-за большого количества работы в ОП РФ, куда в 2017 году был избран секретарем.