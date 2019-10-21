Путин и президент Египта обсудят возобновление чартерных перевозок

Российский лидер Владимир Путин встретится с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в среду, 23 октября, на полях саммита Россия — Африка. По информации Кремля, президенты обсудят возобновление чартерных перевозок между РФ и Египтом.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Путин и ас-Сиси после двусторонней встречи выступят на бизнес-форуме. Также лидеры планируют обсудить взаимодействие Москвы и Каира в торгово-экономической сфере. Президенты РФ и Египта обменяются мнениями по актуальной международной проблематике, уделят внимание ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.