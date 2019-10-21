Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

 Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии

Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

 Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября
Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

 Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей

Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей
Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

Налоговые льготы в Петербурге помогут развить железнодорожный транспорт, уверены эксперты

 Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии

Росатом возобновил геологоразведку урана в Намибии
Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

Украинский комик Сергей Сивохо займется восстановлением Донбасса

 Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября
Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

Король Таиланда лишил всех регалий «честолюбивую» фаворитку-телохранителя

 Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей

Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей
17:11   21 Октября 2019
Россия

Путин поучаствует в церемониии открытия памятника Примакову

Путин поучаствует в церемониии открытия памятника Примакову

Президент РФ Владимир Путин поприсутствует на открытии памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову, установленному напротив здания МИД на Смоленской площади в Москве.

Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что в день церемонии — 29 октября — Примакову исполнилось бы 90 лет.

«Примаков занимался очень много внешней политикой, и 29 октября состоится открытие памятника Примакову. В этот день 90 лет ему исполнилось бы, и наш президент примет участие в этой церемонии», — сообщил Ушаков.

Путин поучаствует в церемониии открытия памятника Примакову

Советский и российский политик Евгений Примаков был ведущим востоковедом, специалистом в мировой экономике и международных отношениях. В разное время он возглавлял Службу внешней разведки, МИД и правительство РФ.

Дипломат умер 26 июня 2015 года. Решение об установке памятника приняла комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе в феврале прошлого года — проектом займется скульптор Георгий Франгулян.

Путин поучаствует в церемониии открытия памятника Примакову

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #памятник #политика #новости #общество #примаков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...