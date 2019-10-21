Путин поучаствует в церемониии открытия памятника Примакову

Президент РФ Владимир Путин поприсутствует на открытии памятника российскому государственному деятелю Евгению Примакову, установленному напротив здания МИД на Смоленской площади в Москве.

Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что в день церемонии — 29 октября — Примакову исполнилось бы 90 лет.

«Примаков занимался очень много внешней политикой, и 29 октября состоится открытие памятника Примакову. В этот день 90 лет ему исполнилось бы, и наш президент примет участие в этой церемонии», — сообщил Ушаков.

Советский и российский политик Евгений Примаков был ведущим востоковедом, специалистом в мировой экономике и международных отношениях. В разное время он возглавлял Службу внешней разведки, МИД и правительство РФ.

Дипломат умер 26 июня 2015 года. Решение об установке памятника приняла комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе в феврале прошлого года — проектом займется скульптор Георгий Франгулян.