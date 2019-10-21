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Путин и Эрдоган обсудят операцию против курдов-террористов в Сирии на встрече 22 октября

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17:01   21 Октября 2019
Россия

Путин и Эрдоган обсудят операцию против курдов-террористов в Сирии на встрече 22 октября

Путин и Эрдоган обсудят операцию против курдов-террористов в Сирии на встрече 22 октября

Глава государства Владимир Путин встретится во вторник, 22 октября, в Сочи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудят ситуацию в Сирии на фоне военной операции Анкары против курдов-террористов.

Об этом 21 октября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы в целом позитивно оцениваем итоги переговоров турецкого руководства с вице-президентом США. Но завтра, как известно, 120 часов или пять суток уже истекают, и посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация», — сказал он. 

Напомним, Турция объявила о старте антитеррористической операции «Источник мира» 9 октября. Она направлена против радикальных курдов, а также боевиков запрещенной группировки ИГ*. Турецкая сторона планирует создать буферную зону на границе с САР. 

17 октября США и Турция договорились о приостановке этой операции на 120 часов, чтобы курдские боевики за это время вышли из планируемой 30-километровой зоны безопасности.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #сирия #эрдоган #источник мира

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