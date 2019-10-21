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17:30   21 Октября 2019
Россия

Обрушившуюся трубу в кафе нового ТРЦ в Тамбове неправильно установили

Обрушившуюся трубу в кафе нового ТРЦ в Тамбове неправильно установили

Представитель лайфстайл центра «Студенец», который открылся днем ранее, прояснил ситуацию, случившуюся 20 октября на цокольном этаже ТРЦ. По его словам, оборвались крепления вентиляционной трубы, поэтому конструкция рухнула, задев женщину. Жизни единственного пострадавшего посетителя ничего не угрожает.

Предварительно, подрядная организация, с которой заключили договор, неправильно установила воздуховод. Задали неверный угол наклона воздуховода, что привело к накоплению конденсата из гидрофильтра. В результате вода скопилась в вентиляционной трубе, а крепления не выдержали.

Сейчас продолжается ремонт, который завершится во вторник, 22 октября. Цокольный этаж центра «Студенец» работает без приготовления пиццы и гриля, потому что обрушился единственный гидрофильтр в ТРЦ, обеспечивающий функционирование печи. Случившееся не повлияло на отопление, водоотведение, водоснабжение, кондиционирование и вентиляцию торгового центра.

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #кафе #тамбов #трц #труба

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