Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей

Уже несколько дней Чили сотрясают массовые беспорядки. Возмущенные подорожанием проезда на метро активисты громят станции подземки, автобусные остановки, поджигают автомобили и целые здания. Повышение тарифов связано с ростом цен на нефть и ослаблением национальной валюты. До начала всеобщего хаоса и уличных боев с полицией власти планировали повысить цены на билеты с 800 до 830 песо (примерно с 72 до 75 рублей).

Из столицы страны пламя народного негодования перекинулось и на другие города. Глава государства Себастьян Пинейра решил ввести чрезвычайное положение и установить комендантский час в Сантьяго. В город вошла армия.

???????? Chile. After the increase in the price of the metro ticket riots erupted in particular at #Santiago . Many metro stations went up in smoke. The state of emergency and a curfew have been established. #Chile pic.twitter.com/FkdiL9jMzy — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) 20 октября 2019 г.

В результате столкновений пострадали около 150 человек, в основном силовики. Несколько сотен бунтарей были арестованы. Три человека погибли в супермаркете, расположенном в южном пригороде Сантьяго, где протестующе устроили пожар. Жизни еще пятерых унес пожар на текстильной фабрике. И это все из-за трех рублей.

Метро в Сантьяго образует единую транспортную сеть Трансантьяго вместе с автобусами и признается одним из лучших в Южной Америке. Подземка насчитывает шесть линий со 108-ю станциями и общей протяженностью около 100 километров. На всех станциях установлены раздвижные двери, а по шестой линии ходят автоматизированные поезда без машинистов. Ежедневно метро пользуются около 2,6 миллионов пассажиров. Для сравнения пассажиропоток в московском метрополитене обычно составляет 8 миллионов человек в день.

Для оплаты чилийцы используют бесконтактную карту bip, которую выпускает и обслуживает госкомпания Metro S. Карта продается на всех станциях по цене 1550 песо (примерно 140 рублей), из которых 1000 песо зачисляется на баланс. Пересадки между автобусами и из метро в автобус или электричку включены в основной тариф. В обычные часы пересадка стоит 20 песо, в часы пик — 80 песо.

Для школьников и студентов в общественном транспорте действуют льготные тарифы. Получить скидки позволяют субсидии государства и национальная студенческая карта, которая привязывается к карте bip. В Сантьяго проездной на год обойдется студенту в 230 долларов (около 15 тысяч рублей). При этом цены не стоят на месте. Власти уже повышали тариф на 20 песо в январе.

Доктор исторических наук, профессор кафедры американских исследований СПбГУ Лазарь Хейфец в комментарии «Политике Сегодня» объяснил неожиданный всплеск насилия на улицах чилийских городов недовольством студентов ценовой политикой властей.

«В Чили есть серьезная традиция студенческих волнений с требованием реформы образования. — объяснил эксперт. — Важным показателем является то, что лидеры этого студенческого движения в первых рядах комментаторов людей, которые оценивают ситуацию, ставшие на волне этого движения депутатами национального парламента от различных левых, левоцентристских партий. Эти события дали возможность различным оппозиционным политическим силам высказать свое негативное отношение к политике президента Пиньеры».

Система образования в Чили сформировалась во времена Аугусто Пиночета. Диктатор покинул президентский пост в 1990 году, но оставался в качестве верховного главнокомандующего до 1998 года. Сегодня в большинстве университетов государственное финансирование составляет примерно 20%, а на 80% бюджеты вузов формируются за счет платы за обучение. Примерная плата составляет 350 долларов в месяц и преимущественно зависит от выбранной специальности. Средним в стране считается доход от 600 тысяч песо (около 60 тысяч рублей).

«Это естественно не нравится широким массам молодежи. В обществе есть запрос на образование. Меня даже несколько удивили резкие слова правительства: “война”, которой Пиньера назвал выступления на улицах, что естественно вызвало обратную реакцию со стороны оппозиции, которая объявила это войной правительства против народа», — говорит Хейфец.

Впрочем, президент Пинейра уже сменил гнев на милость и обещает в Twitter смиренно прислушаться к голосу народа. Глава государства решил пока не повышать цены на проезд, а искать компромиссное решение. В понедельник палата депутатов Чили, где из 120-и мандатов, 19 у левых партий, одобрила президентский законопроект, разрешающий исполнительной власти отменить повышение стоимости проезда в метро Сантьяго.