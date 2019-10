Как студенты в Чили устроили красный и горячий бунт из-за трех рублей

Уже несколько дней Чили сотрясают массовые беспорядки. Возмущенные подорожанием проезда на метро активисты громят станции подземки, автобусные остановки, поджигают автомобили и целые здания. Повышение тарифов связано с ростом цен на нефть и ослаблением национальной валюты. До начала всеобщего хаоса и уличных боев с полицией власти планировали повысить цены на билеты с 800 до 830 песо (примерно с 72 до 75 рублей).

Из столицы страны пламя народного негодования перекинулось и на другие города. Глава государства Себастьян Пинейра решил ввести чрезвычайное положение и установить комендантский час в Сантьяго. В город вошла армия.

???????? Chile. After the increase in the price of the metro ticket riots erupted in particular at #Santiago . Many metro stations went up in smoke. The state of emergency and a curfew have been established. #Chile pic.twitter.com/FkdiL9jMzy