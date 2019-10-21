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 РФ имеет весомый авторитет, чтобы повлиять на операцию Турции против курдов-террористов

РФ имеет весомый авторитет, чтобы повлиять на операцию Турции против курдов-террористов
16:55   21 Октября 2019
Весь мир

РФ имеет весомый авторитет, чтобы повлиять на операцию Турции против курдов-террористов

РФ имеет весомый авторитет, чтобы повлиять на операцию Турции против курдов-террористов

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что РФ имеет весомый авторитет, чтобы повлиять на операцию Турции против курдов-террористов в Сирии. По словам члена Совфеда, Россия смогла завоевать бесспорный авторитет в решении конфликтных ситуаций.

Ранее телеканал CNN выпустил материал, где дал оценку роли России в конфликте на севере Сирии с курдами-террористами. По мнению западных СМИ, только Москва сможет найти выход из сложившейся ситуации между Анкарой и курдскими бандформированиями.

РФ имеет весомый авторитет, чтобы повлиять на операцию Турции против курдов-террористов

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, Москва имеет реальный авторитет на международной арене, так как не раз демонстрировала умения дипломатически урегулировать конфликты. Сенатор отмечает, что Россия всегда выступает за «мир во всем мире», именно это помогает Москве прийти к компромиссам.

«Разговоры Москвы о мирном урегулировании конфликта звучат максимально убедительно», — рассказал Клинцевич в интервью iReactor.

По словам российского сенатора, Россия никогда и никого не обманывала, достигнув договоренностей, именно это и является самым определяющим.

9 октября армия Турции начала проведение антитеррористической операции на севере Сирии против радикальных курдских бандформирований и террористов ИГ* (запрещено в РФ). Операция ведется не против курдов как народности, а против тех курдов-радикалов, которые объединились с террористами и под прикрытием борьбы с ними захватили чужие территории и убивают там местное население.

С 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о 120-часовом режиме тишины, за время которого курды-террористы должны покинуть буфернкю зону безопасности на границе САР и Турции.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #сирия #турция #клинцевич #весь мир

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