Суд арестовал гендиректора артели по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Красноярский суд арестовал главу золотодобывающей артели ООО «Сисим» Максима Ковалькова на два месяца по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае.

Напомним, в субботу, 19 октября около 02:00 по московскому времени на реке Сейба в Красноярском крае разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. ЧП произошло вблизи поселка Щетинкино Курагинского района.

Жертвами произошедшего стали 15 человек. Шесть человек считают пропавшими без вести, еще 16 пострадали.

Кроме того, суд арестовал Андрея Еганова — начальника участка компании и ее мастера Евгения Александрова.