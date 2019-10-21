Как агенты влияния The Bell освещают политические события в России

Для граждан РФ прозападное издание The Bell намеренно создает картину несправедливого «репрессивного аппарата силовиков». Однако при рассказах о беспорядках на Западе оценка действиям полиции не дается или тщательно фильтруется. Давайте посмотрим на простом сравнении акций «Желтых жилетов» во Франции и незаконных митингов в столице РФ летом 2019 года.

Издание The Bell, финансируемое антироссийскими фондами и спецслужбами западных стран, имеет широкую новостную повестку. Затрагиваются политические, экономические и социальные темы как внутри России, так и за рубежом. Однако российскому читателю при освещении политической повестки рисуют две картины: положительного, демократичного Запада и «тоталитарной России», в которой власть притесняет жителей.

Покажем это на примере того, как The Bell описывает массовые беспорядки и характеризует сотрудников правоохранительных органов. В качестве событий возьмем летние протесты в Москве 2019 года и прошедшие акции «желтых жилетов» во Франции.

«Французская сторона медали»

Движение «желтые жилеты» сформировалось в конце 2018 года и изначально выступало против повышения цен на топливо и не использовало силовые методы. За короткий срок протестное движение радикализировалось и масштабировалось - участие в акциях принимали десятки тысяч граждан. Активисты, начали перекрывать улицы баррикадами и проводили манифестации. Полиция жестко отреагировала на действия граждан, разгоняя несанкционированные митинги из водометов и слезоточивым газом, а также используя травмирующее оружие.

При освещении событий во Франции The Bell практически не давало оценку полиции, отмечая лишь то, что акции и стычки получились масштабными, жестокими. В статьях силовиков не именуют «репрессорами» и не считают, что они «намереваются подавить демократический протест». Во многих материалах не описываются действия активистов, которые наносили вред полицейским и мотивировали последних на применение газа и травматов. Не транслируется позиция власти, считающей митинги и беспорядки деструктивным методом решения проблем.

«Применение насилия недопустимо. Это насилие не останется снисходительным. Никакой гнев не оправдывает нападения на полицейских», - заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

История во Франции представлена как некая «пострелушка». «Что-то произошло», но уже все в порядке.

«Российская сторона медали»

А как же были освещены незаконные акции в Москве этим летом после того, как избиркомы отказали так называемым «независимым кандидатам» в регистрации на выборах в МГД из-за фальшивых подписей?

Мероприятия в Москве, не родившиеся стихийно, а организованные оппозицией, сопровождались беспорядками: митингующие использовали сцепки, раскидывали взрывпакеты, а также кидали бутылки, куски асфальта в полицейских. Некоторые проносили на акции оружие и распыляли в лица правоохранителей газовые баллоны.

Корректное задержание нарушителей без применения «антимитинговых машин» и иных спецсредств в The Bell преподнесли как «насилие», «массовое избиение». Власти Москвы выставили в качестве монстра, готового на все, чтобы подавить демократию и запугать всех горожан. Виновными делают не тысячи активистов, незаконно вышедших на улицы и наносящих экономических ущерб бизнесменам и государственным транспортными компаниям, а руководство города и страны. И, конечно, акции Любови Соболь и других сотрудников ФБК были выставлены как «безобидные прогулки по городу».

В итоге получается картина, при которой расстрел митингующих во Франции из травматов – это норма и оправданные меры. Задержание, легкое остукивание нарушителей дубинками в РФ, унос в автозак – произвол и борьба власти с народом. На лицо – необъективность и ангажированность. В лучших традициях двойных стандартов СМИ США.

The Bell манипулирует

Перестановка акцентов и умалчивание информации – это приемы манипуляции мнением читателей, основная цель которых - дискредитация властей РФ и создание негативного образа страны в умах самих граждан. Намеренно создается картина существования в РФ якобы «тоталитарного репрессивного аппарата».

При этом журналисты не поясняют, что по юридическим стандартам существования государства – «монополия на насилие», как бы это цинично не звучало, принадлежит аппарату управления этого самого государства. Именно полиция имеет право действовать жестко во время законных и незаконных акций, применять силу и спецсредства для обеспечения порядка. В Европе этот постулат тщательно оберегается, а силовики пользуются определенным авторитетом и неприкосновенностью. Нельзя совершать никаких агрессивных действий в отношении представителя правоохранительных органов. Любые попытки оных моментально пресекаются.

Не пишут об этом по одной простой причине – действия российских полицейских будут легализованы и не получится очернить репутацию властей Москвы и России в целом. Да и как-то не с руки им подробно писать, что в «демократической Европе» людей расстреливают из травматов и поливают холодной водой из шлангов.

Напомним, по мнению российских экспертов, The Bell – антироссийское СМИ, поддерживаемое организациями вроде вроде Европейского фонда поддержки демократии (EED) и западными спецслужбами. Сенатор Франц Клинцевич считает, что ангажированное издание необходимо признать иностранным агентом.