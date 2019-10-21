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16:37   21 Октября 2019
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Telegram в России не запрещен, заявил спецпредставитель президента РФ

Telegram в России не запрещен, заявил спецпредставитель президента РФ

Мессенджер Telegram не запрещен в России и задействован в управлении специальной сетью, используемой более чем 150 российскими университетами. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — заявил сегодня Песков во время выступления на форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково».

Telegram в России не запрещен, заявил спецпредставитель президента РФ

В комментарии ТАСС Песков упомянул, что ситуация с блокировкой Роскомнадзором используемых мессенджером IP-адресов стала стимулом для развития технологических решений и стартапов в этой сфере.

Напомним, в конце января замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что «государство не может себе позволить не исполнять собственные решения» и понадеялся, что Telegram не проработает долго. Также сегодня сообщалось о намерении Роскомнадзора начать штрафовать нарушителей в Сети вместо блокировки их ресурсов.

Telegram в России не запрещен, заявил спецпредставитель президента РФ

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #телеграм

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