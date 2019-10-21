Проект бюджета РФ предусматривает миллоны рублей на популяризацию донорства

Проект федерального бюджета на три года предусматривает по 12 миллионов рублей ежегодно на популяризации донорства. Об этом говорится в материалах совета при российском правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно материалам, отечественное законодательство предусматривает безвозмездность и добровольность донорства, поэтому, чтобы увеличить число доноров в стране, необходимо вовлечь общество в этот процесс​​​. Требуется широкое информирование и популяризация донорства среди россиян. «В проекте бюджета на предстоящий трехлетний период предусмотрели по 12 миллионов рублей ежегодно», — резюмировали в совете.