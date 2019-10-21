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16:23   21 Октября 2019
Россия

Проект бюджета РФ предусматривает миллоны рублей на популяризацию донорства

Проект бюджета РФ предусматривает миллоны рублей на популяризацию донорства

Проект федерального бюджета на три года предусматривает по 12 миллионов рублей ежегодно на популяризации донорства. Об этом говорится в материалах совета при российском правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно материалам, отечественное законодательство предусматривает безвозмездность и добровольность донорства, поэтому, чтобы увеличить число доноров в стране, необходимо вовлечь общество в этот процесс​​​. Требуется широкое информирование и популяризация донорства среди россиян.

«В проекте бюджета на предстоящий трехлетний период предусмотрели по 12 миллионов рублей ежегодно», — резюмировали в совете.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #бюджет #популяризация #донорство

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