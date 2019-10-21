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16:24   21 Октября 2019
Россия

Депутат ГД предложил дать традиционным ценностям и религиям юридическое определение

Депутат ГД предложил дать традиционным ценностям и религиям юридическое определение

Понятия «традиционные ценности» и «традиционные религии» должны быть законодательно закреплены, уверен глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он выступил с таким предложением на круглом столе нижней палаты парламента на тему «Традиционные ценности и правовые гарантии их обеспечения» 21 октября.

«Хотел бы напомнить, что РПЦ, централизованные мусульманские и иудейские религиозные организации являются крупнейшими в нашей стране добровольческими организациями… Считаю, что пришло время для нас — депутатов Государственной Думы  — поставить вопрос о правовых гарантиях обеспечения традиционных ценностей, об их государственной поддержке и защите», — сказал он.

Парламентарий заметил, что юридическое обоснование таких вещей для России не ново. В пример он привел Гражданский кодекс, который оперирует ценностными категориями. Кроме этого, необходимо определить правовой статус и социальную роль традиционных религий.

Депутат заметил, что право граждан на исповедание и распространение порой используют недобросовестные люди и даже внешние силы. Законодательное закрепление же, по его мнению, поможет защитить граждан от пагубных воздействий.

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Автор: Анна Манц
#госдума #религия #ценности

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