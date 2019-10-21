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16:20   21 Октября 2019
Весь мир

США оставят в Сирии 200 военных, чтобы помешать Турции уничтожить курдов-террористов

США оставят в Сирии 200 военных, чтобы помешать Турции уничтожить курдов-террористов

США оставят в Сирии порядка 200 военных, чтобы помешать Турции уничтожить курдов-террористов. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источник в администрации Соединенных Штатов.

Фактически полный вывод американских военных с территории Сирии окажется не совсем полным, так как армия оставит двести человек в восточной части страны. Президент США Дональд Трамп планирует согласовать план Пентагона по сохранению небольшого количества военных на территории САР для борьбы с террористами ИГ* (запрещено в РФ) и блокирования продвижения правительства Сирии и войск РФ к месторождениям нефти за Евфратом, передает источник из Белого дома.

США оставят в Сирии 200 военных, чтобы помешать Турции уничтожить курдов-террористов

Российский сенатор Игорь Морозов отметил, что двести представителей армии США вряд ли смогут поддерживать курдов-террористов, также им не удастся повлиять на ход антитеррористической операции «Источник мира», которую проводит Турция. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) Морозов уточнил, что курды-террористы при этом все равно будут пытаться противостоять Турции и держаться за американских военных как за соломинку.

«Курды-радикалы поняли, что это — полное фиаско, и американцам нельзя верить, но при этом им нужна связь с большим миром», — резюмировал Игорь Морозов.

Антитеррористическая операция «Источник мира» проходит на севере Сирии против курдов-террористов и представителей ИГ*, ее проводит армия Турции. Целью операции является создание буферной зоны на границе Турции и Сирии. Анкара не раз подчеркивала, что операция проводится не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые под прикрытием борьбы с ИГ* захватывают территории арабов-суннитов, проживающих на севере САР, убивают местное население и устанавливают там свои порядки.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о 120-часовом режиме тишины, за это время курды-террористы должны покинуть зону безопасности.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #политика #весь мир

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