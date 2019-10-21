Ситуация с прорывом дамбы в Красноярском крае требует тщательного расследования

Все необходимые выводы можно сделать только после завершения расследования. Об этом заявил в понедельник, 21 октября, сенатор Андрей Клишас. В ночь с пятницы на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели.

Селевой поток глины, камней и грязи, который прорвал дамбу, достиг в высоту четырех-пяти метров. По информации следователей, в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, судьба пяти — неизвестна. В Красноярском крае объявили день траура.

«Произошедшее требует тщательного расследования», — сказал Клишас.