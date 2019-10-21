Шойгу заявил, что Сирии угрожают боевики ИГ*, выпущенные на свободу курдами-террористами

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что РФ, Турция и США должны повысить уровень безопасности на севере Сирии и предотвратить возможные атаки боевиков запрещенной группировки ИГ*, которые бегут из оставленных курдами-террористами тюрем.

Министр отметил, что на данный момент известно о 12 тюрьмах для ИГ*, которые остались без охраны. По его словам, это может привести к обратной миграции террористов на историческую родину.

После того, как боевики «Рабочей партии Курдистана» бросились на борьбу с турецкими военнослужащими, которые проводят в регионе военную операцию «Источник мира», из тюрем в северной Сирии освободилось несколько тысяч террористов ИГ* и их сторонников. Ранее в Минобороны сообщили, что сбежать могли 12–14 тысяч боевиков.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что ситуация с ИГ* на северо-востоке арабской республики и без того была сложной из-за «спящих ячеек» террористов, пишет ФАН. Есть вероятность, что освободившиеся боевики будут вливаться в тайно действующие формирования в Сирии и Ираке.

«После ухода курдских боевиков необходимо своевременно обеспечить поддержание лагерей беженцев и охрану лагерей для сторонников ИГ*, для этого может быть привлечена турецкая армия и сирийская армия», — считает собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещена в РФ