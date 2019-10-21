Минздрав предупредил, что антибиотики могут перестать работать

Бесконтрольное употребление антибиотиков и нарушения курса приводят к антимикробной резистентности, заявила заместитель министерства здравоохранения России Татьяна Семенова на пятом армяно-российском форуме по здравоохранению.

«Сегодня это уже почти выходящая из-под контроля тема во всех государствах. Неограниченное назначение антибиотиков в минувшем столетии, практически без достаточного контроля за их использованием, угрожает нам войти в новую эру бездействующих антибактериальных препаратов», — предупредила она.

Помимо этого обширного вопроса, на событии также обсудят вопросы биобезопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Замминистра подчеркнула важность консолидированной тактики ликвидации ЧС.

Вместе с тем, глава армянского министерства здравоохранения Арсен Торосян отметил, что двусторонние отношения Армении и России в областях практической медицины и здравоохранения имеют прогресс. В Ереван в составе российской делегации приехали главы ряда департаментов профильного ведомства РФ, а также деятели науки и образования.