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15:50   21 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября

Впервые за три года белорусский лидер Александр Лукашенко посетит ЕС, отправившись в Австрию 12 ноября. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Маккей.

А ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом Владимир Маккей рассказал, что Александр Лукашенко отправится в Австрию, чтобы встретиться там с президентом страны. Также глава белорусского МИД отметил, что страны находятся в тесном контакте.

Ранее о визите Лукашенко в Вену сообщала его пресс-служба, но точная дата названа лишь сейчас. Лукашенко отправится в столицу Австрии 12 ноября. Предыдущий раз президент Белоруссии посещал страны Евросоюза лишь три года назад — весной 2016-го. Долгое время его визиты в ЕС откладывались, так как страны Евросоюза накладывали санкции на ряд политиков страны и на самого Лукашенко.

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Автор: Ольга Воскресенская
#евросоюз #политика #белоруссия #австрия #лукашенко

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