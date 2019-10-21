Mitsubishi сняли с продаж внедорожник Pajero в России

Компания Mitsubishi заявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России до конца года: последней версией автомобиля на рынке станет Pajero Final Edition. Об этом компания заявила на собственном официальном сайте.

Mitsubishi Pajero первого поколения продемонстрировали на Токийском автосалоне в 1981 году, а через год внедорожник отправился в продажу. Модель неоднократно принимала участие в ралли-марафонах и 12 раз выигрывала Кубок конструкторов, став самым титулованным автомобилем в мире.

Последняя версия внедорожника будет доступна в комплектации Instyle и Ultimate с трехлитровым бензиновым двигателем и полным приводом. Перед уходом с российского рынка, Pajero покинул Японию и Германию.

«Компания «ММС Рус» объявляет о прекращении поставок Mitsubishi Pajero в Россию. В ознаменование этого события в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года», — пишут в компании Mitsubishi.

Ранее сообщалось, что стоимость легковых автомобилей в России выросла на 76 процентов за последние пять лет.