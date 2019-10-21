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15:39   21 Октября 2019
Россия

Вице-спикер ГД предложил ввести в России идеологию

Вице-спикер ГД предложил ввести в России идеологию

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой назвал отсутствие в России идеологии проблемой для дальнейшего развития страны. Он выразил мнение на круглом столе в нижней палате парламента 21 октября.

«Потому что нельзя заговариванием цифр передать людям идею дальнейшего развития», — объяснил парламентарий.

Он предложил «вырабатывать конкретные меры» в этом направлении с учетом особенностей и истории российского государства.

«Нам нужно предложить современному миру наше видение того, как дальше будет развиваться человечество. Особая цивилизационная роль России только начинает осмысливаться. Может быть, одним из первых шагов… было возвращение Крыма в РФ в 2014 году», — предположил депутат.

Вице-спикер ГД предложил ввести в России идеологию

Вместе с тем, он призвал переосмыслить или даже дать другое название словосочетанию «духовные скрепы». По его словам, журналисты любят иронизировать над ним.

«Может быть, это те ценности, которые каждый русский человек впитывает с молоком матери в семье и руководствуется ими при принятии самых важных решений в жизни. Решений, которые любой принимает на основании своих представлений о том, что такое добро и что такое зло», — пояснил Толстой.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным и даже «оккупированным». 

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Автор: Анна Манц
#госдума #идеология #толстой #духовные скрепы

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