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 Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР

Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР
15:25   21 Октября 2019
Весь мир

Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР

Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын уделяет большое внимание развитию отношений с РФ, заявил глава МИД КНДР Пак Тхэ Сон. Северокорейская делегация прибыла в Москву, в понедельник глава МИД республики встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

По словам Пак Тхэ Сона, глава КНДР всегда уделяет большое внимание развитию дружественных отношений Северной Кореи с Россией. Ким Чен Ын настроен непрерывно развивать и укреплять отношения с Москвой на новом уровне в соответствии с требованиями нового столетия, подчеркнул глава МИД Северной Кореи.

Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что визит северокорейской делегации в российскую столицу является подтверждением того, что КНДР намерена развивать диалог с Россией.

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Автор: Ольга Воскресенская
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