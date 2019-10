Газеты Австралии объединились для акции «Право знать»

Крупнейшие австралийские газеты в рамках акции the Right to Know, что переводится как «Право знать», вышли с одинаково отредактированными передовицами. Все они датируются понедельником, 21 октября.

Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj — Michael Miller (@michaelmillerau) October 20, 2019

Согласно данным издания Sydney Morning Herald, в акции поучаствовали, в частности, Nine, News Corp, ABC, SBS и Guardian. Что интересно, все они — конкуренты, показавшие небывалую сплоченность. У каждой газеты на первой странице все строки закрашены черным, а внизу написано:

«Когда правительство скрывает от вас правду, что оно утаивает?».

Как сообщило СМИ, участники выступают с шестью требованиями: дать медиакомпаниям право оспаривать ордера на обыски, обеспечить их защитой, ограничить секретность, реформировать защиту свободы информации и закон о клевете, а также сделать исключения для журналистов, которые спасут их от судебного преследования.