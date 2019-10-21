Турция сдерживает курдов-террористов ради защиты Сирии от раскола, считает военный эксперт

Военизированные отряды курдов в Сирии, против которых Турция запускала антитеррористическую операцию «Источник мира», позиционируют себя не просто как серьезную политическую силу, а как мощную вооруженную группировку, готовую силой добиться цели. Об этом ФБА «Экономика сегодня» сказал доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, задач у курдов из бандформирований довольно много, но цель одна — создать собственное квазигосударство на Ближнем Востоке, которое повлияет на события в регионе. Это понимают сирийское, иранское и турецкое правительства, но не американское, которое поддержало курдов-террористов оружием.

«Теперь Турции приходится сдерживать амбиции полевых командиров курдских банд, чтобы не запустить деструктивные процессы в регионе», — считает военный эксперт.

Для военно-политического урегулирования в САР нужно исключить разрастание курдской угрозы, которая потенциально опасна для всего региона, продолжил Александр Перенджиев. Нельзя исключать, что курды из бандформирований до сих пор заинтересованы использовать Вашингтон как для ослабления разных стран Ближнего Востока, так и усиления американского влияния.

Турецкая сторона пресекает откровенный сепаратизм и разжигание новых угроз, поэтому Анкара запускала антитеррористическую операцию на севере Сирии. В целом же, урегулировать сирийский конфликт не получится, если на территории страны останутся вооруженные формирования, планирующие откалывать автономии в свою пользу.