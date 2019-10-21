Орешкин считает, что РФ нужны новые технологии, а не деньги зарубежных инвесторов

России необходимы новые технологии и управленческие решения, а не инвестиции зарубежных партнеров. Такое мнение выразил глава Минэкономиразвития Максим Орешкин.

«Если посмотреть на текущую экономическую ситуацию, России не нужны деньги иностранных инвесторов. России в первую очередь нужны новые решения, которые иностранные инвесторы могут принести с собой», — подчеркнул министр.

Ранее в ЦБ сообщили, что доля иностранных инвестиций за период с января по июнь текущего года выросла на 38 процентов, достигнув 11,1 миллиарда долларов. В прошлом году инвестиции за аналогичный период составили 8,4 миллиарда долларов.

В понедельник, 21 октября, глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что если говорить об экономике, то в целом у России все в порядке. Премьер отметил, что увеличивается объем производства, товарооборот, макроэкономические показатели в РФ находятся на очень хорошем уровне, а инфляция — низкая.