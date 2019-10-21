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Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР
15:02   21 Октября 2019
Россия

Матвиенко назвала визит делегации КНДР свидетельством продолжения диалога

Матвиенко назвала визит делегации КНДР свидетельством продолжения диалога

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала визит делегации КНДР свидетельством продолжения диалога с Россией. В понедельник она встретилась с председателем Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Тхэ Соном.

По словам Валентины Матвиенко, приезд северокорейской делегации в Москву стал свидетельством того, что Пхеньян настроен продолжать сотрудничество с Москвой. Также она подчеркнула, что Россия намерена в ответ сотрудничать с Северной Кореей и вести работу, которая укрепит двусторонние отношения. Валентина Матвиенко отметила, что приезд делегации КНДР расширит взаимодействие двух стран в разных сферах деятельности.

Спикер Совфеда также рассказала, что Москва приготовила для северокорейской делегации интересную и насыщенную программу, чтобы представители Пхеньяна смогли лучше понимать процессы, происходящие в России. Матвиенко напомнила, что сенаторы из РФ посетили КНДР в 2018 году и остались довольны поездкой, а также поблагодарила Пхеньян за возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #матвиенко #кндр #политика #совет федерации

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