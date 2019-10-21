Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала визит делегации КНДР свидетельством продолжения диалога с Россией. В понедельник она встретилась с председателем Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Тхэ Соном.

По словам Валентины Матвиенко, приезд северокорейской делегации в Москву стал свидетельством того, что Пхеньян настроен продолжать сотрудничество с Москвой. Также она подчеркнула, что Россия намерена в ответ сотрудничать с Северной Кореей и вести работу, которая укрепит двусторонние отношения. Валентина Матвиенко отметила, что приезд делегации КНДР расширит взаимодействие двух стран в разных сферах деятельности.

Спикер Совфеда также рассказала, что Москва приготовила для северокорейской делегации интересную и насыщенную программу, чтобы представители Пхеньяна смогли лучше понимать процессы, происходящие в России. Матвиенко напомнила, что сенаторы из РФ посетили КНДР в 2018 году и остались довольны поездкой, а также поблагодарила Пхеньян за возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.