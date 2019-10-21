Следователи нашли тела убитых семь лет назад депутата и ее семьи

Сотрудники Следственного комитета обнаружили тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, которые были убиты еще в 2012 году. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко 21 октября.

Отмечается, что данные о местоположении останков были получены в рамках следствия. На помощь следствию пришли сотрудники ФСБ. Вместе они исследовали свыше двух тысяч «квадратов», местами глубина раскопок достигала десяти метров. Правоохранительные органы проводили работы в районе дачного массива Раменского района.

Спустя 12 дней на глубине порядка четырех метров было обнаружено четыре тела. В головах двоих убитых выявили огнестрельные ранения. Отмечается, что обнаруженные пули и останки направили на исследования.

«По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева (до изменения фамилии — Шишканов) за отказ передать земельные участки», — указали в Следкоме.

Стоит отметить, что против Шиканова и членов его преступного сообщества было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, об убийствах, вымогательствах и незаконном хранении оружия. На данный момент за решеткой находятся девять фигурантов.

«Следователи СК России выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности», — указано в публикации.

В Подмосковье обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым https://t.co/h47KMt2Avn — Следственный комитет (@sledcom_rf) October 21, 2019

Напомним, что Сидорова одновременно была депутатом и генеральным директором компании «Племзавод Раменское». 21 февраля 2012 года она, ее муж, сын и сестра пропали. В их частном доме были беспорядок и следы крови.