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14:50   21 Октября 2019
Россия

Глава Красноярского края отчитался перед Путиным после прорыва дамб

Глава Красноярского края отчитался перед Путиным после прорыва дамб

Возглавляющий Красноярский край Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий прорыва дамб — глава РФ поручил ему обращать внимания на нужды людей.

В ночь на прошедшую субботу на реке Сейба возле поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края разрушилось пять дамб технологического водоема участка золотодобывающей компании «Сисим».

Глава Красноярского края отчитался перед Путиным после прорыва дамб

Селевой поток из грязи, глины и камней обрушился на общежития, в которых жили работники артели: сообщалось о 15 погибших. 21 октября Интерфакс со ссылкой на холдинг «Сибзолото» сообщил о 44 пострадавших.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», — заявили в пресс-службе Кремля.

Глава Красноярского края отчитался перед Путиным после прорыва дамб

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела по факту гибели 36 человек после аварии в шахте «Северная» Красноярского края.

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Автор: Тимофей Булочкин
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