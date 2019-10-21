Глава Красноярского края отчитался перед Путиным после прорыва дамб

Возглавляющий Красноярский край Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий прорыва дамб — глава РФ поручил ему обращать внимания на нужды людей.

В ночь на прошедшую субботу на реке Сейба возле поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края разрушилось пять дамб технологического водоема участка золотодобывающей компании «Сисим».

Селевой поток из грязи, глины и камней обрушился на общежития, в которых жили работники артели: сообщалось о 15 погибших. 21 октября Интерфакс со ссылкой на холдинг «Сибзолото» сообщил о 44 пострадавших.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», — заявили в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела по факту гибели 36 человек после аварии в шахте «Северная» Красноярского края.