Глава МИД Египта Самех Шукри рассказал, как страна готовилась к саммиту Россия — Африка. По его словам, идея саммита возникла у президента РФ Владимира Путина летом минувшего года, а его реализация велась через сотрудничество Москвы с Каиром и Африканским союзом.

В интервью РИА Новости глава МИД Египта заявил, что страна старалась подготовить саммит интересным и полезным по своему наполнению. Шукри говорит, что в ходе его подготовки работа шла в тесном сотрудничестве с Россией. Кроме того, министр добавил, что в рамках подготовки саммита и форума оперативно решались и обсуждались все поступающие вопросы и детали. Также организаторам удалось решить технические вопросы и определиться с темами заседаний и другими вопросами.

Саммит и экономический форум Россия — Африка состоится в Сочи, он стартует в среду, 23 октября, продлится в течение двух дней. На саммит приглашены президенты всех стран Африканского континента, свое участие подтвердили порядка 50 глав государств. Председателями саммита станут президент России Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В ходе саммита в Сочи делегациям будут помогать более 650 волонтеров.