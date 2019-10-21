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14:50   21 Октября 2019
Россия

Казахстанский лоукостер FlyArystan 13 декабря впервые полетит в Москву

Казахстанский лоукостер FlyArystan 13 декабря впервые полетит в Москву

Казахстанский бюджетный авиаперевозчик FlyArystan, подразделение авиакомпании Air Astana, продает билеты на первый международный рейс Нур-Султан — Москва. Лоукостер начнет полеты в РФ с 13 декабря. Стоимость билетов из Нур-Султана начинается от 19 999 тенге ( более трех тысяч рублей), что на 60 процентов ниже, если сравнивать с действующими ценами по данному авиасообщению.

«Из российской столицы цена на перелет в один конец начинается от 3 333 рублей, включая сборы аэропорта», — уточнили в FlyArystan.

Казахстанский бюджетный авиаперевозчик запланировал ежедневные рейсы из международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в московский «Жуковский». По информации FlyArystan, из Казахстана самолет Airbus A320 вылетит в 22:10 по местному времени и прибудет в столицу РФ в 22:40 в тот же день, а обратно — в 23:25 по московскому времени с прибытием в Нур-Султан в 5:35 на следующие сутки.

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Автор: Анатолий Кубарев

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