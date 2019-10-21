Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вице-спикер ГД предложил ввести в России идеологию

Вице-спикер ГД предложил ввести в России идеологию

 Орешкин считает, что РФ нужны новые технологии, а не деньги зарубежных инвесторов

Орешкин считает, что РФ нужны новые технологии, а не деньги зарубежных инвесторов
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Турция сдерживает курдов-террористов ради защиты Сирии от раскола, считает военный эксперт

Турция сдерживает курдов-террористов ради защиты Сирии от раскола, считает военный эксперт

 Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР

Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР
Вице-спикер ГД предложил ввести в России идеологию

Вице-спикер ГД предложил ввести в России идеологию

 Орешкин считает, что РФ нужны новые технологии, а не деньги зарубежных инвесторов

Орешкин считает, что РФ нужны новые технологии, а не деньги зарубежных инвесторов
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Турция сдерживает курдов-террористов ради защиты Сирии от раскола, считает военный эксперт

Турция сдерживает курдов-террористов ради защиты Сирии от раскола, считает военный эксперт

 Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР

Глава Северной Кореи уделяет большое внимание отношениям с РФ, заявил глава МИД КНДР
14:14   21 Октября 2019
Россия

Медведев считает, что в российской экономике все в порядке

Медведев считает, что в российской экономике все в порядке

Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у России все в порядке. Об этом заявил в понедельник, 21 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

По его словам, увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в РФ находятся на очень хорошем уровне, а инфляция — низкая.

«Мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — добавил председатель правительства РФ.

КСИИ образовали в соответствии с постановлением правительства от 29 сентября 1994 года. Совет — постоянно действующий орган, который рассматривает и готовит предложения по вопросам иностранных организаций-инвесторов, реализующих проекты на российской территории.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #медведев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...