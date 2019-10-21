Медведев считает, что в российской экономике все в порядке
Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у России все в порядке. Об этом заявил в понедельник, 21 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).
По его словам, увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в РФ находятся на очень хорошем уровне, а инфляция — низкая.
«Мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — добавил председатель правительства РФ.
КСИИ образовали в соответствии с постановлением правительства от 29 сентября 1994 года. Совет — постоянно действующий орган, который рассматривает и готовит предложения по вопросам иностранных организаций-инвесторов, реализующих проекты на российской территории.
@alanjope представляет @Unilever на ежегодной встрече Консультативного совета по иностранным инвестициям #КСИИ с Правительством РФ @Pravitelstvo_RF.Открыли заседание первый вице-премьер А.Силуанов и @MinistryEconomy министр экономического развития М.Орешкин #FIAC2019 pic.twitter.com/xqlst6eq9X— Unilever Russia (@UnileverRussia) 21 октября 2019 г.