Медведев считает, что в российской экономике все в порядке

Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у России все в порядке. Об этом заявил в понедельник, 21 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

По его словам, увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в РФ находятся на очень хорошем уровне, а инфляция — низкая.

«Мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — добавил председатель правительства РФ.

КСИИ образовали в соответствии с постановлением правительства от 29 сентября 1994 года. Совет — постоянно действующий орган, который рассматривает и готовит предложения по вопросам иностранных организаций-инвесторов, реализующих проекты на российской территории.