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14:32   21 Октября 2019
Весь мир

Петербургские врачи изготовили новые протезы для сирийских детей

Петербургские врачи изготовили новые протезы для сирийских детей

Шестеро сирийских детей вернулись на родину из России накануне, 20 октября. Они находились в петербургском санатории, где поправляли здоровье, а некоторые получили протезы. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Детей сопровождали родственники, а также представители администрации Дамаска. В Петербурге для них подготовили культурную программу. Ребята посетили несколько экскурсий. Несмотря на плохую погоду, они остались довольны. 

В аэропорту Дамаска детей встречали родственники и представители администрации президента Сирии Башара Асада.

Российская сторона продолжает оказывать помощь пострадавшим во время военных действий гражданам Сирии. Недавно РФ передала гумпомощь жителям города Хрейс и района Аль-Хамра в северо-восточной части Хамы. Сирийцы получили продовольствие и медикаменты. Кроме того, бригада российских врачей оказала помощь нуждающимся и провела вакцинацию маленьких детей.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #сирия #гумпомощь #политика

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