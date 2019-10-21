Петербургские врачи изготовили новые протезы для сирийских детей

Шестеро сирийских детей вернулись на родину из России накануне, 20 октября. Они находились в петербургском санатории, где поправляли здоровье, а некоторые получили протезы. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Детей сопровождали родственники, а также представители администрации Дамаска. В Петербурге для них подготовили культурную программу. Ребята посетили несколько экскурсий. Несмотря на плохую погоду, они остались довольны.

В аэропорту Дамаска детей встречали родственники и представители администрации президента Сирии Башара Асада.

Российская сторона продолжает оказывать помощь пострадавшим во время военных действий гражданам Сирии. Недавно РФ передала гумпомощь жителям города Хрейс и района Аль-Хамра в северо-восточной части Хамы. Сирийцы получили продовольствие и медикаменты. Кроме того, бригада российских врачей оказала помощь нуждающимся и провела вакцинацию маленьких детей.