Террористы из ПНС Ливии могут отпустить боевиков из тюрем

Глава ПНС Ливии Файез Саррадж — номинальная фигура, которая вряд ли может решать вопрос о выпуске террористов из тюрьмы, считает востоковед Андрей Онтиков. Но функционер ПНС Абдель Хаким Белхадж может повлиять на решение об освобождении боевиков: он напрямую связан с запрещенными в РФ «Аль-Каидой*» и «Братьями мусульманами*».

Напомним, ранее к Сарраджу обратился экс-член Национального конгресса Ливии Махмуд Абдул Азиз аль-Варфали с предложением освободить находящихся в тюрьмах боевиков «Совета шуры революционеров Бенгази». Востоковед Онтиков уверен, что любой терроризм в ливийском конфликте неприемлем.

«Но учитывая то, что в Триполи сидят достаточно радикальные силы, связанные с «Братьями мусульманами»* (запрещены в РФ) и «Аль-Каидой»* (запрещена в РФ), хочу напомнить об одном из старейших функционеров тех властей – Абделе Хакиме Белхадже. Этот товарищ, в свое время, возглавил наступление на Триполи еще при Кадаффи», — поделился Онтиков в интервью ФАН.

Эксперт считает, что призывы освободить террористов обращены к людям, тесно связанным с террористическими организациями — в этом заключается главная опасность. Саррадж может подписывать условные бумаги как номинальная фигура, но решение о выпуске боевиков будет приниматься другими людьми, уверен востоковед.

Но освобожденные террористы не помогут бандформированиям ПНС Ливии одолеть войска генерала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Основной силой так называемого Правительства национального единства стала поддержка со стороны Великобритании, США, Турции и ряда других стран, которые поставляют в страну оружие в обиход резолюции ООН об оружейном эмбарго для Ливии.

*организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ.