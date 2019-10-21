Кто и почему устроил WhatsApp-революцию в Ливане

Пятый день Ливан сотрясают беспорядки. Как и положено для подобных «мероприятий» и по уже сложившейся нехорошей традиции, среди протестующих и стражей правопорядка позавчера появились убитые, а счет пострадавших пошел на сотни.

При этом первоначальные экономические лозунги активистов отошли на задний план, а главным требованием «восставшего народа» стала отставка правительства и даже изменение конституционного строя страны.

Повод неважен, главное движение

Повод для ливанской WhatsApp-революции на фоне аналогичных протестов в Чили, где все началось после 3,5% повышения цены проезда в метро, более чем серьезный. Правительство, чтобы сверстать бюджет страны по требованиям МВФ, вынуждено было поднять акциз на сигареты и запланировать постепенно увеличение НДС с 11 до 14% до 2022 года.

Но не это взбудоражило страну. Введение обязательной абонентской платы за право пользования WhatsApp в размере 6 $/мес., стало той искрой, которая вывела на площади городов десятки тысяч молодых ливанцев. И уже затем за их спинами появились организованные группы радикалов, которые буквально за пару дней довели накал страстей до предела.

Очень знакомый почерк, не правда ли?

А как только в ход пошли резиновые пули и «коктейли Молотова», стало поздно говорить о том, что ситуацию можно откатить назад, хотя премьер-министр Ливана Саад Харири и попытался запоздало это сделать.

На конструктив не настроен никто

Да, на третий день «революции» было уже поздно откатывать ситуацию назад. Вчера ливанские марониты-христиане заявили, что они выходят из состава коалиции и хотят новый кабмин, где не будет места «некомпетентности». И буквально сразу же за ними лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что его политическая сила не желает дестабилизации в стране, но, если его призыв не будет услышан, то и его сторонники выйдут на улицы и не уйдут пока не решат проблему до конца.

«Если «Хезболла» ответит на требования, призывающие участвовать в демонстрациях, она не отступит до тех пор, пока наши требования не будут выполнены, даже если нам придется месяцами оставаться на улицах. Те, кто избежал ответственности, должны предстать перед судом, особенно те, кто поставил страну в сложное положение».

И это очень тревожное заявление лидера ливанских шиитов.

Дело в том, что еще в мае 2018 года, проводя анализ ситуации на Ближнем Востоке, автор статьи обратил внимание на взаимосвязь политической ситуации двух стран. При этом он предположил, что буквально сразу с фактическим окончанием противостояния в Сирии, должна взорваться ситуация в Ливане. Уж слишком много в этом заинтересованных сторон:

Собственно, именно это и объясняет многое из сегодняшнего противостояния, где пока никто не нестроен на конструктив:

Суннитские низы стали главными застрельщиками событий, марониты требуют правительство технократов, а шиитская «Хезболла», «раз пошла такая драка», весьма не прочь помериться с оппонентами своими окрепшими в Сирии силами.

И именно этот военный сценарий становится для страны вполне и вполне вероятным. Разве что в дело вмешаются «высшие силы».

Договорняк или новый фронт гибридной войны

От того, насколько решительно настроены на противостояние в Ливане основные региональные игроки, во многом зависит и возможность военного сценария в стране.

Та модель ливанской политической системы, которая была принята в 1990 году, когда при любом исходе выборов премьер-министром Ливана становится суннит, президентом — маронит, а главой парламента шиит, была выработана Вашингтоном. И именно геополитическая мощь США и влияние их в регионе поддерживала эту ситуацию в равновесии.

Но сейчас в регионе произошли мощные геополитические сдвиги, и эта конструкция ожидаемо дала трещину. А раз так, сохранение стабильности в стране, зависит от того, как именно к ее сохранению отнесутся «новые силы», то есть Россия. Именно ее позиция во многом на сегодня и является решающей.

Москва может повлиять сегодня на любого ближневосточного игрока: Израиль, Иран, Турцию, Саудовскую Аравию. Вопрос только в желании. И даже возможности Вашингтона в Ливане уже далеко не так безграничны, как это было еще несколько лет назад. И здесь важно знать, а согласованы ли действия протестующих в Ливане с позицией Кремля.

Пока судить об этом рано. Выводы мы сможем сделать только по результату. Если протесты перерастут в нечто более серьезное, то никакого договорняка нет. А если все быстро затухнет, причем с политическими последствиями, то это будет обозначать, что и по Ливии геополитические игроки – Россия и США тоже о чем-то между собой договорились.

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