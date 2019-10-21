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14:15   21 Октября 2019
Весь мир

Лавров рассказал, зачем всех курдов в Сирии необходимо вписать в конституцию страны

Лавров рассказал, зачем всех курдов в Сирии необходимо вписать в конституцию страны

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, зачем необходимо вписать всех курдов в Сирии в конституцию страны. Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

По словам Лаврова, сейчас необходимо сделать так, чтобы все структуры курдов на территории Сирии были вписаны в правовое поле страны и в ее конституцию. Глава российского МИД уверен, что таким образом с территории Сирии перестанет исходить угроза для Турции и других стран. Кроме того, в стране перестанут действовать вооруженные формирования, говорит Сергей Лавров. 

Лавров рассказал, зачем всех курдов в Сирии необходимо вписать в конституцию страны

Армия Турции проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдов-террористов и представителей ИГ* (запрещено в РФ). Как подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, операция проводится не против курдов как народности, а против курдов-радикалов, которые под прикрытием борьбы с террористами захватили сирийские территории и угнетают местное население, убивают местных жителей и устанавливают в регионе свои порядки.

С 17 октября на севере САР действует режим тишины на 120 часов, в течение которых курды-террористы должны отойти от 30-километровой буферной зоны на границе с Турцией.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #лавров #политика

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