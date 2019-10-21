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13:53   21 Октября 2019
Россия

Медведев поздравил премьера Израиля с 70-летним юбилеем

Медведев поздравил премьера Израиля с 70-летним юбилеем

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в телефонном разговоре обсудил с израильским главой правительства Биньямином Нетаньяху сотрудничество двух стран и поздравил коллегу с юбилеем.

«Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с 70-летием. Во время беседы также были затронуты отдельные вопросы российско-израильского сотрудничества», — заявили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Медведев поздравил премьера Израиля с 70-летним юбилеем

Ранее президент РФ Владимир Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора: российский лидер также поздравил главу правительства Израиля с 70-летием.

В середине сентября Путин заявлял, что отношения России и Израиля достигли самого высокого уровня, а российско-израильские связи, по мнению главы РФ, отличаются умением вести содержательный политический диалог. Он отметил, что Москва уделяет много внимания развитию многоплановых и взаимовыгодных отношений с Иерусалимом в плоскости партнерства и конструктивизма.

Медведев поздравил премьера Израиля с 70-летним юбилеем

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Автор: Тимофей Булочкин
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