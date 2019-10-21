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Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

 Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября

Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

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 Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября
13:54   21 Октября 2019
Россия

Власти Ростова объявили трехдневный траур из-за гибели семи человек при пожаре

Власти Ростова объявили трехдневный траур из-за гибели семи человек при пожаре

Власти Ростова объявили трехдневный траур из-за гибели семи человек при пожаре. Об этом заявил глава администрации Ростовского муниципального округа Сергей Шокин.

По его словам, трехдневный траур начнет действовать с понедельника, 21 октября.

Пожар в Ростовском районе Ярославской области произошел в субботу, 19 октября. Загорелась квартира в жилом доме, где находились люди. В пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых. Эксперты установили, что причиной трагедии стал поджог. Подозреваемого задержали, он во всем сознался. Следователи завели уголовное дело об убийстве.

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Автор: Ольга Воскресенская
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