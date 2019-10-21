Власти Ростова объявили трехдневный траур из-за гибели семи человек при пожаре. Об этом заявил глава администрации Ростовского муниципального округа Сергей Шокин.

По его словам, трехдневный траур начнет действовать с понедельника, 21 октября.

Пожар в Ростовском районе Ярославской области произошел в субботу, 19 октября. Загорелась квартира в жилом доме, где находились люди. В пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых. Эксперты установили, что причиной трагедии стал поджог. Подозреваемого задержали, он во всем сознался. Следователи завели уголовное дело об убийстве.