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13:58   21 Октября 2019
Россия

Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября

Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября

Глава правительства Белоруссии Сергей Румас во вторник, 22 октября, приедет в Москву, где встретится с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Белоруссии.

Ожидается, что Румас примет участие в форуме в Сколково. Что касается встречи с Медведевым, в пресс-службе не уточнили никаких подробностей, включая темы переговоров.

21–23 октября в инновационном центре «Сколково» состоится международный форум инновационного развития «Открытые инновации».

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #политика #белоруссия #румас

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