Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября

Глава правительства Белоруссии Сергей Румас во вторник, 22 октября, приедет в Москву, где встретится с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Белоруссии.

Ожидается, что Румас примет участие в форуме в Сколково. Что касается встречи с Медведевым, в пресс-службе не уточнили никаких подробностей, включая темы переговоров.

21–23 октября в инновационном центре «Сколково» состоится международный форум инновационного развития «Открытые инновации».