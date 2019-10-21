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14:00   21 Октября 2019
Россия

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала решение турецкого главы Тайипа Эрдогана не вводить против нее санкции.

«Говорить о проблемах всегда лучше, чем упорно молчать или не замечать их. Но делать это и принимать самостоятельные решения готовы лишь смелые политики, а смелости Эрдогану не занимать. Решение и заявление Турции об отказе введения санкций в отношении меня вызывает уважение», — написала она в Telegram-канале.

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Напомним, что в начале месяца президент Турции с восточным гостеприимством принял Поклонскую, которая прилетела в Стамбул в составе российской делегации. Однако это не понравилось украинской стороне, которая направила ноту протеста из-за встречи. Как объяснили в министерстве иностранных дел Украины, дело в том, что российский депутат была «незаконно избрана на оккупированной территории», то есть в Крыму.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил мудрость и присущие ему мужскую силу и благородство, приветствуя российскую делегацию у себя в гостях. Чего, наверное, никогда не понять поддающимся эмоциям и истерике политикам и дипломатам, оставшимся от старой власти на Украине», — отреагировала тогда Поклонская.

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук назвал прием Эрдогана «публичным реверансом Кремлю».

«Эрдоган в знак уважения взял за руку государственную изменницу, врага Украины Наталью Поклонскую. Поклонская должна сидеть в украинской тюрьме, а не шляться по приемам», — писал он в Facebook.

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным и даже «оккупированным».

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Автор: Анна Манц
#украина #санкции #эрдоган #поклонская

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