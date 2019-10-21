Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала решение турецкого главы Тайипа Эрдогана не вводить против нее санкции.

«Говорить о проблемах всегда лучше, чем упорно молчать или не замечать их. Но делать это и принимать самостоятельные решения готовы лишь смелые политики, а смелости Эрдогану не занимать. Решение и заявление Турции об отказе введения санкций в отношении меня вызывает уважение», — написала она в Telegram-канале.

Напомним, что в начале месяца президент Турции с восточным гостеприимством принял Поклонскую, которая прилетела в Стамбул в составе российской делегации. Однако это не понравилось украинской стороне, которая направила ноту протеста из-за встречи. Как объяснили в министерстве иностранных дел Украины, дело в том, что российский депутат была «незаконно избрана на оккупированной территории», то есть в Крыму.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявил мудрость и присущие ему мужскую силу и благородство, приветствуя российскую делегацию у себя в гостях. Чего, наверное, никогда не понять поддающимся эмоциям и истерике политикам и дипломатам, оставшимся от старой власти на Украине», — отреагировала тогда Поклонская.

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук назвал прием Эрдогана «публичным реверансом Кремлю».

«Эрдоган в знак уважения взял за руку государственную изменницу, врага Украины Наталью Поклонскую. Поклонская должна сидеть в украинской тюрьме, а не шляться по приемам», — писал он в Facebook.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным и даже «оккупированным».