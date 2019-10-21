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США перебрасывают своих военных и танки в Литву

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13:32   21 Октября 2019
Россия

Полиция Пензы задержала мужчину, который 17 лет назад убил трех жителей Петербурга

Полиция Пензы задержала мужчину, который 17 лет назад убил трех жителей Петербурга

Полиция Пензы задержала мужчину, который 17 лет назад убил трех жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональный СКР.

В июне 2002 года мужчина застрелил трех человек из огнестрельного оружия и скрылся. Один пострадавший умер на месте, еще двое скончались в больнице.

Преступник смог уехать в другую страну по поддельным документам, а затем много лет скрывался в разных регионах России. При каких обстоятельствах его смогли задержать в Пензе, не сообщается, но известно, что уголовное дело по факту убийства трех человек не закрыто, его расследование продолжается.

Ранее убийца девятилетней девочки из Саратова Михаил Туватин на следственном эксперименте рассказал, как расправился с жертвой. Видео опубликовал СК РФ.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #убийство #ск рф #уголовное дело #чп #полиция #пенза

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