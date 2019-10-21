Полиция Пензы задержала мужчину, который 17 лет назад убил трех жителей Петербурга

Полиция Пензы задержала мужчину, который 17 лет назад убил трех жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональный СКР.

В июне 2002 года мужчина застрелил трех человек из огнестрельного оружия и скрылся. Один пострадавший умер на месте, еще двое скончались в больнице.

Преступник смог уехать в другую страну по поддельным документам, а затем много лет скрывался в разных регионах России. При каких обстоятельствах его смогли задержать в Пензе, не сообщается, но известно, что уголовное дело по факту убийства трех человек не закрыто, его расследование продолжается.

Ранее убийца девятилетней девочки из Саратова Михаил Туватин на следственном эксперименте рассказал, как расправился с жертвой. Видео опубликовал СК РФ.