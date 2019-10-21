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13:18   21 Октября 2019
Россия

СКР опубликовал видео с саратовским убийцей, который рассказал, как расправился с девочкой

СКР опубликовал видео с саратовским убийцей, который рассказал, как расправился с девочкой

СКР опубликовал видео с саратовским убийцей Михаилом Туватиным, который рассказал, как расправился с девочкой — девятилетней Лизой Киселевой. На кадрах Следственного комитета подозреваемый показывает, как напал на школьницу и затащил ее в гараж, где и убил.

Туватин говорит, что девочка шла мимо и сказала ему «что-то насчет гаражей», после этого он закрыл ей рот и завел в гараж.

Девятилетняя Лиза Киселева пропала 9 октября по дороге в школу. Девочку разыскивали родственники, волонтеры и полиция, поиски велись более двух суток. 35-летний Михаил Туватин сознался в убийстве, когда его задержали. Мужчина рассказал, что самовольно занял гараж, а мимо проходящая девочка задала ему вопрос, является ли он владельцем гаража. Туватин подумал, что гаражом владеют ее родители, и решил убить девочку.

Отец Михаила Туватина на вопрос журналистов, какое наказание необходимо применить к сыну, ответил, что его нужно расстрелять.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #убийство #саратов

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