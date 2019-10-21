Богданов и посол Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 21 октября, встретился с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. По информации российского внешнеполитического ведомства, Михаил Богданов и Мехди Санаи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, также уделили внимание обстановке в зоне Персидского залива.
«В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановке в зоне Персидского залива», — сообщили в МИД РФ.
Также обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, где в начале октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдов из бандформирований. Цель — уничтожить террористический коридор, который курды-боевики пытались создать вдоль турецко-сирийской границы.
???????????????? Выражено общее мнение, что путь к надежной и долгосрочной стабилизации территорий к востоку от р.Евфрат лежит через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, возвращение всех сирийских земель под контроль правительства #САР.????https://t.co/RhvBRNVc1w pic.twitter.com/gkTbdTKXqS— МИД России ???????? (@MID_RF) 19 октября 2019 г.