Богданов и посол Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 21 октября, встретился с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. По информации российского внешнеполитического ведомства, Михаил Богданов и Мехди Санаи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, также уделили внимание обстановке в зоне Персидского залива.

«В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановке в зоне Персидского залива», — сообщили в МИД РФ.

Также обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, где в начале октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдов из бандформирований. Цель — уничтожить террористический коридор, который курды-боевики пытались создать вдоль турецко-сирийской границы.