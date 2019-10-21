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13:19   21 Октября 2019
Россия

Богданов и посол Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Богданов и посол Ирана обсудили ситуацию в зоне Персидского залива

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 21 октября, встретился с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. По информации российского внешнеполитического ведомства, Михаил Богданов и Мехди Санаи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, также уделили внимание обстановке в зоне Персидского залива.

«В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановке в зоне Персидского залива», — сообщили в МИД РФ.

Также обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, где в начале октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдов из бандформирований. Цель — уничтожить террористический коридор, который курды-боевики пытались создать вдоль турецко-сирийской границы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #иран #богданов #персидский залив

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