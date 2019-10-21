Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается вести переговоры с курдами-террористами. Речь об этом зашла в понедельник, 21 октября, в ходе выступления в Стамбуле.

«Мы будем продолжать называть террористов террористами. Мы никогда не сидели за столом переговоров с террористической организацией, не сидим и не будем сидеть», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что страны, которые не поддерживают антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии, выступают на стороне террористов.

Напомним, военная операция Турции стартовала 9 октября. Ее целью является создание на турецкой-сирийской границе буферной зоны. Бои ведутся против курдов-террористов и боевиков запрещенной организации ИГ*.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции. Перемирие заключено на 120 часов. За это время радикальные курды должны отойти из планируемой 30-км зоны.

*Террористическая организация, запрещена в РФ