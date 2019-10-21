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13:08   21 Октября 2019
Россия

Москвичей в конце октября ждет июньская погода

Москвичей в конце октября ждет июньская погода

Температура воздуха в Москве прогреется до 15 градусов тепла в двадцатых числах октября. Как объяснил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, это последствия глобального потепления.

В интервью «360» он рассказал, что за последнее 30-летие в октябре стало теплее на два градуса, а ноябрь и вовсе — больше чем на три. Безусловно, это аномалия, а на фоне глобального потепления подобные вещи будут проходить только чаще.

«На наших глазах нормы меняются… Так что это нормальная аномальность», — сказал собеседник агентства.

Сейчас тепло из-за везения, которое заключается в антициклоне, засасывающем южный, а значит и прогретый, воздух. Именно этот факт не позволяет сказать, что в будущем году октябрь вновь будет по-летнему теплым. Однако Семенов не исключает, что в скоре подобное станет нормой.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, столичный воздух прогреется до 15–17 градусов со знаком плюс. На следующий же день ожидается небольшое похолодание — на три-четыре миллиметра ртутного столба.

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Автор: Анна Манц
#москва #октябрь #погода #глобальное потепление

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