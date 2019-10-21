Министерство культуры РФ опубликует данные о кинокомпаниях-должниках. Об этом заявил глава министерства Владимир Мединский.

По его словам, в открытом доступе появилась база данных господдержки, которая была выделена на производство и прокат фильмов по линии Минкульта и Фонда кино. В списке появились данные за четыре года, начиная с 2015 года.

Как уточнил Мединский, на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) теперь есть специальный раздел, где находится база. Она поделена на несколько подразделов, где есть не только рейтинги кинокомпаний и фильмов, но и данные о проектах, находящихся в производстве в настоящее время, а также неисполненные обязательства.

Глава министерства рассказал, что сейчас база пополняется, а к новому года в ней появятся все кинокартины, которые получали господдержку министерства культуры с 2008 года. В данный момент в списке есть данные об игровом, анимационном и дебютном кино. Про документальные фильмы речи пока не идет, так как Минкульт не обладает необходимыми ресурсами, подчеркнул Мединский.