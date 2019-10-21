Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

 Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября

Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

 Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября
Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

 Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября

Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

 Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября
13:00   21 Октября 2019
Россия

Министерство культуры РФ опубликует данные о кинокомпаниях-должниках

Министерство культуры РФ опубликует данные о кинокомпаниях-должниках

Министерство культуры РФ опубликует данные о кинокомпаниях-должниках. Об этом заявил глава министерства Владимир Мединский.

По его словам, в открытом доступе появилась база данных господдержки, которая была выделена на производство и прокат фильмов по линии Минкульта и Фонда кино. В списке появились данные за четыре года, начиная с 2015 года.

Как уточнил Мединский, на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) теперь есть специальный раздел, где находится база. Она поделена на несколько подразделов, где есть не только рейтинги кинокомпаний и фильмов, но и данные о проектах, находящихся в производстве в настоящее время, а также неисполненные обязательства.

Глава министерства рассказал, что сейчас база пополняется, а к новому года в ней появятся все кинокартины, которые получали господдержку министерства культуры с 2008 года. В данный момент в списке есть данные об игровом, анимационном и дебютном кино. Про документальные фильмы речи пока не идет, так как Минкульт не обладает необходимыми ресурсами, подчеркнул Мединский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #мединский #культура #общество #кино

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...