Глава участка золотодобытчика «Сисим» арестован после прорыва дамб

Начальник участка золотодобывающей компании «Сисим» Андрей Еганов арестован судом Красноярского края на два месяца по делу о прорыве дамбы.

Напомним, 21 октября объявлен администрацией региона траурным днем в память о погибших работниках золотого прииска в Красноярском крае после прорыва дамбы. Количество пострадавших выросло до 18 человек, сообщалось ранним утром.

Ночью с пятницы на субботу 19 октября недалеко от возле поселка Курагинского района на реке Сейба разрушились пять дамб технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток, состоящий из грязи, глины и камней обрушился на общежития, в которых жили работники артели. Изначально сообщалось о 15 погибших. 21 октября «Интерфакс» со ссылкой на на холдинг «Сибзолото» заявил, что количество пострадавших выросло с 27 человек до 44.