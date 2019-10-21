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12:59   21 Октября 2019
Россия

Глава участка золотодобытчика «Сисим» арестован после прорыва дамб

Глава участка золотодобытчика «Сисим» арестован после прорыва дамб

Начальник участка золотодобывающей компании «Сисим» Андрей Еганов арестован судом Красноярского края на два месяца по делу о прорыве дамбы.

Напомним, 21 октября объявлен администрацией региона траурным днем в память о погибших работниках золотого прииска в Красноярском крае после прорыва дамбы. Количество пострадавших выросло до 18 человек, сообщалось ранним утром.

Глава участка золотодобытчика «Сисим» арестован после прорыва дамб

Ночью с пятницы на субботу 19 октября недалеко от возле поселка Курагинского района на реке Сейба разрушились пять дамб технологического водоема золотодобывающей артели. Селевой поток, состоящий из грязи, глины и камней обрушился на общежития, в которых жили работники артели. Изначально сообщалось о 15 погибших. 21 октября «Интерфакс» со ссылкой на на холдинг «Сибзолото» заявил, что количество пострадавших выросло с 27 человек до 44.

Глава участка золотодобытчика «Сисим» арестован после прорыва дамб

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Автор: Тимофей Булочкин
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