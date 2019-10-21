Россия не планирует встречу Турции и Сирии на фоне операции против курдов-террористов

Повестка России не содержит проведение турецко-сирийской встречи по безопасности, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции 21 октября.

«Насчет планируемых контактов между сирийскими и турецкими представителями в Сочи комментарии представителя администрации президента уже были сделаны. Мы таких контактов не планируем», — напомнил он.

Вместе с тем, Москва поддерживает и выступает за диалог между Анкарой и официальным Дамаском.

«Мы считаем, что это единственно верный путь урегулирования нынешней ситуации», — подчеркнул министр.

Дипломат также рассказал о позиции России в данном вопросе:

«[Она] заключается в том, чтобы достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле Сирии, в сирийскую конституцию, чтобы на территории Сирии не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турции, равно как и другим государствам».

9 октября Анкара заявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира» в Сирии. Дело в том, что курдские вооруженные формирования под предлогом "освобождения" восточных районов республики от «Исламское государства»* (запрещено в России) оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. А самых радикальных фанатиков они убивали или составляли из них «спящие ячейки», которым могут управлять западные спецслужбы.

Турецкая сторона намерена освободить от боевиков приграничную зону глубиной в 30 километров, а также часть стратегической трассы М4. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.