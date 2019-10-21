Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

 Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября

Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

 Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября
Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

Поклонская похвалила Эрдогана за отказ вводить против нее санкции

 Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября

Медведев встретится с белорусским коллегой в Москве 22 октября
США перебрасывают своих военных и танки в Литву

США перебрасывают своих военных и танки в Литву

 Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии

Зеленский поучаствует в церемонии интронизации императора Японии
Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

Эрдоган заявил, что Турция не будет вести переговоры с курдами-террористами

 Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

Останки испанского диктатора Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября
12:56   21 Октября 2019
Россия

РФ предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит до 172,5 миллиона евро

РФ предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит до 172,5 миллиона евро

РФ предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит в сумме до 172,5 миллиона евро под два процента годовых, следует из распоряжения правительства, которое обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Белграду нужны деньги на проектирование и строительство электротехнической инфраструктуры на железнодорожных участках «Стара Пазова-Нови Сад» и «Вальево-Врбница — государственная граница с Черногорией», а также на возведение единого диспетчерского центра по управлению движением поездов на территории Сербии. Страна использует кредит в 2020–2025 годах.

«Сербская сторона уплачивает проценты по ставке два процента годовых», — добавили в правительстве РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сербия #экспорт #кредит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...