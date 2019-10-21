РФ предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит до 172,5 миллиона евро
РФ предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит в сумме до 172,5 миллиона евро под два процента годовых, следует из распоряжения правительства, которое обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Белграду нужны деньги на проектирование и строительство электротехнической инфраструктуры на железнодорожных участках «Стара Пазова-Нови Сад» и «Вальево-Врбница — государственная граница с Черногорией», а также на возведение единого диспетчерского центра по управлению движением поездов на территории Сербии. Страна использует кредит в 2020–2025 годах.
«Сербская сторона уплачивает проценты по ставке два процента годовых», — добавили в правительстве РФ.
Дмитрий Медведев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. По итогам российско-сербских переговоров сегодня в Белграде подписан ряд документов pic.twitter.com/WCDi6S7OMq— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 19 октября 2019 г.