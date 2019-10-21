РФ предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит до 172,5 миллиона евро

РФ предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит в сумме до 172,5 миллиона евро под два процента годовых, следует из распоряжения правительства, которое обнародовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Белграду нужны деньги на проектирование и строительство электротехнической инфраструктуры на железнодорожных участках «Стара Пазова-Нови Сад» и «Вальево-Врбница — государственная граница с Черногорией», а также на возведение единого диспетчерского центра по управлению движением поездов на территории Сербии. Страна использует кредит в 2020–2025 годах.