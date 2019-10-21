Зарубежные инвесторы не теряют интерес к РФ, несмотря на санкции, уверен Медведев

Зарубежные инвесторы не теряют интерес к РФ, несмотря на введенные ранее антироссийские санкции. об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По словам российского премьера, в целом нет ослабления интереса к России инвесторами из других стран. Он отметил, что после введения санкций за последние пять лет объем инвестиций из-за рубежа увеличился на 50 процентов. Глава российского кабмина подчеркнул, что есть разница и зависимость между формами давления в виде ограничений и санкций и инвестированием из-за рубежа.